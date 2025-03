Radici Ristorante in Vigna - Costigliole d’Asti (AT)

Radici Ristorante in Vigna, parte del progetto “Le Marne Relais” di Guido Martinetti, si trova nell’astigiano, all’interno dell’azienda agricola Mura Mura, di proprietà di Federico Grom e Guido Martinetti, che - dopo aver venduto nel 2015 alla multinazionale Unilever la catena di gelaterie Grom - hanno guardato al mondo del vino piemontese. Lo chef di Radici è, da poco più di un mese, Mykyta Bida, la cui filosofia culinaria prevede che ogni piatto abbia carattere, un sapore deciso e raccontare una storia. L’ospite viene così accompagnato in un viaggio fatto di sapori netti e definiti, tra tecniche raffinate, attenzione alla sostenibilità e un profondo rispetto per il prodotto e la storia locale: carne, pesce e vegetali trovano un equilibrio perfetto in piatti pensati per emozionare e sorprendere con armonia e ricercatezza.

(fp)

I TOP 5 DI “RADICI RISTORANTE IN VIGNA”

1. Chiara Boschis, Barolo Cannubi 2017 - € 200,00

Buone sensazioni complessive nel Cru storico dell’azienda con sede a Barolo

2. Azelia, Barolo San Rocco 2013 - € 176,00

Barolo che coniuga la finezza del Nebbiolo con la ricerca della sua potenza

3. Conterno Fantino, Barolo Ginestra Vigna Sorì 2017 - € 150,00

Impostazione stilistica nel solco della migliore produzione dei “Barolo Boys”

4. Domenico Clerico, Barolo Ciabot Mentin 2015 - € 170,00

Una delle etichette più celebri dell’azienda di Monforte d’Alba

5. Borgogno, Barolo 2019 - € 100,00

Barolo sempre ben eseguito e dal tocco tradizionale

Copyright © 2000/2025