Ramos Pinto, Rd Douro Porto Ruby Late Bottled Vintage 2018

La storica Ramos Pinto, fondata nel 1880 da Adriano Ramos Pinto, è situata nella valle del Douro, in Portogallo ed è rinomata per vini Porto e Douro di eccellenza. Le uve utilizzate per Ramos Pinto LBV 2018 provengono principalmente dalle tenute Quinta do Bom Retiro (55%) e Quinta de Ervamoira (45%) dai vigneti di età media di 40 anni, ad altitudini tra 110 e 400m sml. Le varietà nel blend sono Touriga Nacional (42%), Touriga Franca (26%), Tinta Barroca (12%), Sousão (12%), Tinta Cão (4%) e Tinta Roriz (4%). La 2018 è stata caratterizzata da un inverno freddo e secco, seguito da una primavera con precipitazioni intense e temperature fresche, e un agosto e settembre caldi e secchi, che hanno permesso una maturazione ottimale delle uve. Dopo la raccolta manuale, le uve sono state pigiate nei tradizionali “lagar” e il vino è stato poi affinato per circa 4 anni in botti di rovere da 150hl nelle cantine di Vila Nova de Gaia, prima dell’imbottigliamento senza filtrazione, per preservarne la complessità aromatica. Ramos Pinto LBV 2018 si presenta con un colore rosso rubino cupo intenso e ha note di ciliegia matura, tamarindo, fichi, composta di prugne nere, sfumate di eucalipto con un cenno di agrume. Al palato spiccano i sapori di ciliegia e prugna, con freschezza di bergamotto e sanguinella disidratata, e tannini carnosi e setosi. Un vino che ha un potenziale d’evoluzione pressoché infinito e cangiante.

(Chiara Giovoni)

