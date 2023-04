Ratti, Docg Barolo Marcenasco 2019

Coerente come sempre alla filosofia aziendale che sin dai tempi di Massimo Martinelli ha sempre coniugato al meglio Nebbiolo e territorio, il Barolo Marcenasco 2019 è elegante e sfaccettato al naso tra sentori di ribes, mirtilli, amarena, sottobosco bagnato, rose appassite, china e un tocco di tabacco. Al palato, si apre su aromi speziati, buona sapidità, in grande armonia anche tannini e frutto per una beva già molto piacevole. Nata per volontà di Renato Ratti, vero e proprio protagonista a tutto tondo della cultura di Langa, l’azienda oggi conta su 35 ettari a vigneto, per una produzione complessiva d 350.000 bottiglie ed è gestita in continuità dal figlio Pietro.

(are)

Copyright © 2000/2023