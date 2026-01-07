Re Carlo “agricoltore” si racconta, in un ritratto inedito, con “Finding Harmony: A King’s Vision”

“La natura è ciò che ci sostiene: siamo una parte della natura. Pertanto, ciò che le facciamo, lo facciamo a noi stessi. Per gran parte della mia vita ho cercato di promuovere e incoraggiare pratiche con le quali possiamo lavorare con, piuttosto che contro, la natura. In altre parole, per ripristinare l’equilibrio nel nostro pianeta stressato”. Inizia così, con le sue stesse parole, “Finding Harmony: A King’s Vision”, il documentario del regista Nicolas Brown, che dal 6 febbraio su Prime Video, prodotto da Amazon Mgm Studios, regalerà al grande pubblico un ritratto senza precedenti di Re Carlo III d’Inghilterra, protagonista in prima persona, accompagnato dalla voce dell’attrice premio Oscar Kate Winslet: uno sguardo inedito ed intimo sul “Re agricoltore”, come lo avevamo definito su WineNews per la sua incoronazione, storico ecologista, sostenitore della prima ora di Slow Food (indimenticabile il suo abbraccio, oltre ogni etichetta, con il fondatore della Chiocciola, Carlin Petrini, nell’ultima visita dei Reali inglesi in Italia, ndr), imprenditore agricolo e produttore anche di vino (oltre che appassionato di cucina e dei vini italiani) ad Highgrove House, la sua tenuta di campagna nel Gloucestershire. E, soprattutto, un uomo che, al di là del ritratto istituzionale, ha fatto della sostenibilità la sua missione, molto prima che diventasse una priorità globale, attraverso la King’s Foundation, l’ente benefico che ha sede a Dumfries House, in Scozia, dove sono applicati tutti i suoi principi, e con la quale è promosso il documentario che sarà lanciato in oltre 240 Paesi. “Spero che questo film dimostrerà solo alcuni degli straordinari progetti svolti in tutto il mondo per ripristinare l’armonia”, tra uomo e natura, “dalle foreste della Guyana alle comunità sostenibili in India, e, più vicino a casa, attraverso il lavoro della mia King’s Foundation a Dumfries House e Highgrove”, dice Re Carlo.

Il trailer di “Finding Harmony: A King’s Vision” offre al mondo uno sguardo inedito sulla quotidianità di Re Carlo III, mostrandolo in una veste rilassata e profondamente legata alle sue radici. La vera sorpresa per gli osservatori reali è stata l’ambientazione delle riprese. Il Re, ha scelto di mostrare angoli mai visti prima della sua dimora Highgrove House, nella campagna inglese del Gloucestershire, acquistata nel 1980 proprio per trasformarla in un laboratorio a cielo aperto di agricoltura biologica, e oggi luogo dove Carlo e la Regina Camilla rifuggono il protocollo londinese. Il monarca appare sorridente mentre, seduto in una lussuosa sala proiezioni privata, riguarda i suoi primi discorsi ambientalisti. Le immagini si spostano poi sull’Highgrove Arboretum e sui celebri giardini che, sebbene aperti al pubblico in estate, conservano in questo documentario un’aura di inedita domesticità.

A rendere ancora più prestigioso il progetto è la narrazione affidata al premio Oscar Kate Winslet. L’attrice guiderà gli spettatori attraverso la storia della The King’s Foundation, fondata nel 1990 dal Principe di Galles e che ha sede in un’altra splendida location nell’Ayrshire, in Scozia, mostrata nel documentario. La fondazione è il cuore pulsante dell’impegno di Carlo, focalizzata su formazione in agricoltura rigenerativa, architettura sostenibile e artigianato tradizionale.

Il documentario non è solo una celebrazione dei successi, ma anche una riflessione sulle difficoltà incontrate. “Ho dedicato gran parte della mia vita al ripristino dell’armonia tra umanità, natura e ambiente - confessa Carlo in un frammento di un discorso del 2020 riproposto nel trailer - francamente, è stata una lotta in salita”. Il Re ricorda con amarezza quando, da adolescente, osservava con orrore la distruzione del paesaggio britannico “in nome del progresso agricolo”. Un passaggio toccante lo vede protagonista della tradizionale potatura delle siepi (hedge-laying), un’arte antica che Carlo difende strenuamente contro le malattie delle piante e l’urbanizzazione selvaggia. “Dobbiamo perseguire l’armonia se vogliamo garantire che questo pianeta possa sostenere l’umanità. È improbabile che ci sia un altrove”.

“Finding Harmony” promette, dunque, di essere un documento storico prezioso per il futuro del pianeta, unendo filmati d’archivio degli Anni Settanta ed Ottanta, a interviste contemporanee con esperti e collaboratori. Non sarà l’unica occasione per vedere Carlo con gli stivali sporchi di fango, ma il manifesto di un Re che, ben prima di salire al trono, aveva già capito che la vera corona da difendere è quella naturale del nostro pianeta, se vogliamo costruire un futuro per le prossime generazioni.

