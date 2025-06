Recensioni online dei ristoranti sempre più importanti per le scelte dei clienti, secondo TheFork

Le recensioni online dei ristoranti sono sempre più determinanti nelle scelte dei clienti: il 44% degli utenti legge almeno 5 recensioni prima di prenotare e il tempo medio trascorso sulle pagine delle recensioni è in costante aumento. Nel 2025 in Italia sono state lasciate oltre 925.000 recensioni scritte (+32% rispetto al 2024), ma solo il 14% ha ricevuto risposta da parte dei ristoratori. Un’opportunità ancora poco sfruttata per costruire relazioni durature e rafforzare la reputazione del locale. É quanto emerge da un’analisi di TheFork, la principale piattaforma (by TripAdvisor) per la prenotazione online di ristoranti.

Nel 2024, TheFork aveva lanciato la campagna “Recensisci Responsabilmente” , promuovendo un uso consapevole delle recensioni da parte degli utenti. Nel 2025, l’attenzione si sposta su come sfruttare al meglio le recensioni come opportunità da parte dei ristoratori, per i quali le recensioni online rappresentano una miniera di insight e una vetrina per la reputazione del locale. Oltre a essere uno strumento di feedback, le recensioni sono anche un fattore chiave nella decisione del cliente: secondo un sondaggio di TheFork il 44% degli utenti legge in media più di 5 recensioni prima di effettuare una prenotazione al ristorante. Un ruolo così centrale che si riflette anche nei comportamenti di prenotazione degli utenti: i dati interni di TheFork mostrano infatti che il tempo medio trascorso tra la lettura delle recensioni e la conferma della prenotazione è significativamente più lungo rispetto alla semplice visita alla scheda del ristorante, a dimostrazione dell'importanza attribuita a questa fase. In Italia, si parla di 13 minuti da app e 9,5 minuti da web trascorsi sulla pagina delle recensioni prima di prenotare, contro 5,4 minuti da app e 3,4 minuti da web sulla scheda ristorante.

Per garantire la massima affidabilità delle recensioni e tutelare i ristoratori, TheFork consente di lasciare una valutazione o una recensione scritta esclusivamente ai clienti che hanno effettivamente prenotato e consumato un pasto nel ristorante. Inoltre, la nuova versione di TheFork Manager, il gestionale dedicato ai ristoratori, integra funzionalità avanzate di Intelligenza artificiale generativa in grado di analizzare tutte le recensioni ricevute e restituire un riepilogo chiaro e immediato dei punti di forza e delle aree di miglioramento. Uno strumento prezioso per cogliere rapidamente il sentiment generale verso il locale e orientare eventuali strategie di miglioramento. Nell’ottica di valorizzare il passaparola digitale, TheFork Manager consente anche di condividere facilmente le recensioni positive, con o senza foto, direttamente sui propri canali social, contribuendo in modo semplice e intuitivo a costruire e rafforzare la reputazione online del ristorante.

Le recensioni crescono: rispondere è un’opportunità ancora da cogliere

Secondo i dati interni di TheFork, nel 2025 in Italia sono state lasciate oltre 925.000 recensioni scritte, con una crescita del 32% rispetto all’anno precedente. Il voto medio dei ristoranti italiani si è mantenuto alto, pari a 9 su 10, confermando una generale soddisfazione da parte dei clienti. Tuttavia, ciò che emerge è il potenziale ancora inespresso legato al tasso di risposta da parte dei ristoratori: solo il 14% delle recensioni ha ricevuto una risposta nel 2025, un dato in leggera crescita rispetto al 12% del 2024. Parallelamente, la percentuale di recensioni contenenti una foto si ferma al 10%, a conferma del fatto che il contenuto scritto resta la componente principale attraverso cui gli utenti esprimono la loro esperienza.

Rispondere alle recensioni, anche se impegnativo, è invece un’opportunità preziosa di dialogo. Un ascolto aperto aiuta il ristoratore a vedere il feedback non come critica, ma come spunto di crescita. Una risposta cortese, anche a commenti negativi, dimostra attenzione e può ribaltare un’esperienza negativa. Ai feedback positivi, rispondere con autenticità rafforza il legame e favorisce il passaparola. L’obiettivo è creare fiducia e valorizzare l’identità del locale.

