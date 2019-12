Renato Brunetta, una legge per valorizzare le eccellenze gastronomiche e le filiere del Belpaese

Si chiama “Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana”, ed è il risultato del lavoro dell’Intergruppo Parlamentare Vino nato un anno fa sotto l’impulso del deputato ed accademico Renato Brunetta, e del collega Filippo Gallinella, per valorizzare non solo il vino italiano, ma anche tutte le produzioni agroalimentare del Belpaese, come racconta a WineNews lo stesso Onorevole e vignaiolo Brunetta, a pochi giorni dal voto finale in Aula del progetto di legge.

