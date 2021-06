Renzo Cotarella (Marchesi Antinori): “segnali positivi dai mercati, ma è difficile fare previsioni”

“Avere etichette come Solaia, Tignanello e Guado al Tasso protagoniste nelle aste e nel Liv-ex è una responsabilità, ma lavoriamo per alzare il livello anche di altre tenute. In questa prima parte di 2021 le sensazioni sono ottime, ma è difficile capire quanto ci vorrà per recuperare il terreno perduto lo scorso anno. Nella Marchesi Antinori ogni azienda deve avere una sua identità e mirare ad essere altamente competitiva, anche con le aziende sorelle. La stagione è ancora lunga, ma speriamo che la vigna sappia aiutarci e rasserenarci in un momento tanto difficile, come ha saputo fare la 2020”.

Copyright © 2000/2021