Renzo Rosso, dalla moda al vino, “va applicata la teoria del Customer Relationship Management”

“Con i consumi in calo, dobbiamo applicare al vino la teoria adottata nella moda: la Crm-Customer Relationship Management (“gestione delle relazioni con i clienti”). Significa “educare” i clienti, fornire tutte le informazioni su chi sei, perché lo sei e che fai, ovvero l’amore che metti in un vino. Più informazioni dai al consumatore e più lo leghi a te. Lo abbiamo visto nell’abbigliamento, dove riusciamo a fare vendite perché alziamo lo scontrino medio e si compra di più perché fidelizzati”. Così, a WineNews, Renzo Rosso, patron Diesel, Only The Brave Group e Brave Wine, a Vinitaly 2025.

