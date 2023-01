Res a Laghi Nabi

Cucina gourmet vivacizzata dalle materie prime prodotte in loco sono i fondamentali ingredienti, è proprio il caso di dirlo, del Res, il nuovo ristorante di Laghi Nabi a Castel Volturno in provincia di Caserta. Lo Chef Emanuele Mosca trasmette nei suoi piatti e nelle sue ricette, il connubio tra alta gastronomia, materie prime coltivate sul territorio e nuove creative sperimentazioni in linea con la stagionalità. La lavanda, che spande i profumi dei suoi fiori dai campi recuperati a Laghi Nabi e si può assaporare nelle panificazioni preparate al ristorante, l’olio extravergine d’oliva che nasce sulle colline che si possono ammirare dall’oasi, il miele prodotto dalle api che si nutrono della biodiversità locale, sono solo alcuni degli ingredienti utilizzati dallo Chef tra pesce, carni locali e produzioni campane di alta qualità. Uno scrigno di gusto della prima Oasi Naturale della Campania, nata da ex cave di sabbia sul Litorale Domizio, oggi resort in cui lodge ecosostenibili sono sospesi tra le acque e la vegetazione.

