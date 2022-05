Réva, Docg Barolo Lazzarito 2016

Réva è molto più di un’azienda vitivinicola, è un organismo agricolo, costituito da un insieme di elementi in relazione tra loro. Un luogo dove il bosco dialoga con la vigna, la vigna è parte dei campi coltivati, i campi accolgono l’apicoltura. E la produzione agroalimentare diventa cibo per l’uomo, centro focale dell’offerta enogastronomica del ristorante FRE, all’interno del Resort con sede a Monforte d’Alba, anch’esso parte dell’organismo agricolo di Réva. Di proprietà di Miroslav Lekes, dal 2011, questo articolato centro produttivo, oggi con 23 ettari vitati a biologico per una produzione complessiva di 70.000, è gestito dal duo formato da Daniele Gaia e Gianluca Colombo e si distingue tra le più significative novità dell’areale. Al centro della sua produzione enologica, i classici vini della zona, ben rappresentati da Cru quali Ravera, Cannubi e Lazzarito, declinati con una cifra stilistica sobriamente moderna, attenta soprattutto alla restituzione dei caratteri varietali del Nebbiolo e impostata più sull’equilibrio che la concentrazione. Il Barolo Lazzarito 2016 profuma di bacche rosse, erbe aromatiche, liquirizia e tabacco. In bocca, l’attacco è morbido e polposo, con la trama tannica definita e vivace a garantire contrasto e dinamica anche grazie ad una buona freschezza acida, che conduce verso un finale ben profilato e intenso, soprattutto grazie a ritorni balsamici e fruttati.

