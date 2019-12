Revì, Doc Trento Dosaggio Zero 2015

Paolo Malfer, dopo gli studi di enologia nel 1982, ha deciso di mettere su la sua piccola cantina per la produzione di Trento Doc. Adesso a dargli una mano in azienda con altrettanta passione sono i figli Giacomo e Stefano, che hanno contribuito ad alzare ancora di più il livello qualitativo della piccola produzione. Il Dosaggio Zero Millesimato 2015 dalle eleganti note floreali e di frutta a polpa bianca si presenta nel bicchiere con un perlage di rara finezza, a cui corrisponde in bocca una raffinata bolla vellutata, cui non mancano però grinta e freschezza. Ottima la persistenza aromatica con un bel ritorno nel finale delle note speziate ben avvertibili al naso.

(Massimo Lanza)

