Revì, Doc Trento Dosaggio Zero 2017

Il Dosaggio Zero 2017 di Revì, 36 mesi sui lieviti, possiede profumi agrumati, piccola pasticceria e crosta di pane, con echi di pietra focaia nel finale. In bocca, le bollicine sono delicate e il sorso è tendenzialmente verticale, sapido e di fragranza continua. È nel 1982 che Paolo Malfer fonda Revì, azienda vinicola di piccole dimensioni, che trova nelle bollicine il suo unico prodotto. Il nome della cantina deriva dal toponimo della zona di produzione, che una leggenda considera il luogo di dimora di una vigna dalla quale si otteneva un vino superiore, regale: il “Re vin”, Revì, appunto. 5 gli ettari vitati, per una produzione complessiva che arriva alle 40.000 bottiglie.

