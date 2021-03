Ricasoli 1141, Docg Chianti Classico Gran Selezione Colledilà 2017

Chianti Classico - Gaiole in Chianti

Territorio: Chianti Classico - Gaiole in Chianti

Il vero Château italiano? Il Castello di Brolio. Per storia, blasone, famiglia e con in più il fatto che qui è stato inventato il vino più famoso di Toscana. Ma al di là di queste enormi componenti ideali è la sostanza a pesare. Il nuovo corso impresso da Francesco Ricasoli senza clamori a partire dal 2008 ha portato una così decisa accelerazione alla qualità dei vini di Brolio, tanto che oggi è davvero difficile non citarli, quando si parli seriamente di Chianti Classico. La Gran Selezione Colledilà 2017 svela uno sviluppo aromatico articolatissimo su note floreali più delicate e timbro più potente e roccioso, ad introdurre un gusto arioso e dai continui e intriganti chiaro-scuri.

