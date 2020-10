Riccardo Illy: il vino ha bisogno di meno burocrazia ed Europa forte per affrontare il futuro

A capo di uno dei gruppi più importanti dell’agroalimentare italiano, il Gruppo Illy, che controlla il marchio del caffè, la cioccolata Domori e il Brunello di Montalcino Mastrojanni, Riccardo Illy ha le idee piuttosto chiare su come i mercati abbiano risposto alla crisi e su ciò che il vino dovrà fare per ripartire, anche in termini di promozione. Come racconta a WineNews, ci vogliono meno burocrazia e la capacità di creare un europeismo vero, capace di affrontare i colossi Usa e Cina.

