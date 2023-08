Ricci Curbastro, Docg Franciacorta Brut Satèn 2019

Fra gli unidici fondatori della denominazione Franciacorta nel 1967, la famiglia Ricci Curbastro può in realtà contare su di una secolare tradizione agricola. La sede aziendale è a Capriolo, dove coltiva 32 ettari e mezzo di vigna per 170.000 bottiglie prodotte nel 2022. La sostenibilità energetica, la riduzione della propria impronta carbonica e l’impegno sociale sono presi molto seriamente, tanto da ottenere nel 2017 la certificazione Equalitas. Il Brut Satèn fa parte della linea classica dell’azienda: un 100% Chardonnay che profuma di crema chantilly e pietra focaia e che in bocca è altrettanto minerale, dove l’effervescenza sprigiona sapori freschi di albedo e pompelmo, e dolci di vaniglia.

