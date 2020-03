Ricerca in vigna e spinta sui mercati: il futuro della Doc Sicilia per il presidente Antonio Rallo

La prima grande denominazione regionale d’Italia guarda al domani: “solo grazie allo stare insieme le piccole realtà possono affrontare il mondo. Siamo arrivati a 95 milioni di bottiglie, siamo tante piccole aziende, è fondamentale camminare uniti. Perchè sui mercati del mondo servono investimenti importanti con tante risorse, così come per la ricerca scientifica su varietà e vitigni, fondamentale per il futuro della nostra viticoltura”.

