“Riconoscere il valore del cibo ci fa cambiare vita e superare il consumismo compulsivo”

“Dopo la rivoluzione industriale, fondata sul profitto e il consumismo compulsivo, siamo entrati in una nuova fase storica che si chiama transizione ecologica perché abbiamo capito che le risorse del Pianeta non sono infinite. E riconoscere, oggi, il valore del cibo cambia il modo su cui abbiamo basato buona parte della nostra esistenza”. È il messaggio, a “tu per tu”, con il direttore WineNews, Alessandro Regoli, ma per tutti, di Carlin Petrini, fondatore Slow Food, tra le voci più autorevoli quando si parla di cibo, e non solo, al quale anche Papa Francesco ha confermato la sua vicinanza.

