Ricossa, Docg Nizza Ca’ dei Mandorli 2015

Promosso da sottozona della Docg Barbera d’Asti a Docg “autonoma” con la vendemmia 2014, il Nizza Docg è prodotto orgogliosamente in un territorio tra i più vocati per la Barbera, il Monferrato, in un’area che racchiude 18 comuni. Tra questi è Castel Boglione dove si trova la tenuta Ca’ dei Mandorli - 80 ettari, di cui 74 vitati - e la cantina Ricossa Antica Casa, parte del gruppo Mondodelvino SpA. Il Nizza Docg che prende il nome dalla tenuta, proviene da uve coltivate nei vigneti di Noceto di Sopra situati in una zona collinare caratterizzata da suoli calcarei a 450 metri d’altitudine. “Ogni vigneto per la sua particolare giacitura può dare vini diversi - racconta l’enologo Loris Gava - e questo può essere frustrante se non si segue l’unica ‘bussola’ possibile: il territorio. Tessitura e composizione del suolo, piovosità, temperature: possiamo misurare tutto, ma non il connubio indissolubile tra vite e natura”. Il Nizza “Cà dei Mandorli”, cento per cento Barbera, affina 18 mesi di cui 6 in legno nella moderna cantina realizzata nel 2004 nella tenuta, pensata e costruita per inserirsi al meglio nel contesto paesaggistico. L’intensità del suo colore annuncia ricchezza. Grande la potenza olfattiva: ribes nero e prugna secca, balsamico di erbe aromatiche e vaniglia sono sostenute da una calibrata volatile. Al sorso la bella acidità equilibra struttura e complessità rendendone facile la beva.

(Clementina Palese)

