Ridolfi, Docg Brunello di Montalcino 2019

Proviene dal versante nord-est della collina di Montalcino, il Brunello dell'azienda Ridolfi, di Giuseppe Valter Peretti dal 2011. I vigneti, condotti a regime biologico, sono a 300 metri di altezza, piantati su suolo argilloso, che si arricchisce di fossili marini e alberese nella parte più alta. La vinificazione classica (fermentazione e macerazione in acciaio, maturazione in botti di Slavonia e affinamento di 12 mesi in bottiglia) ha portato ad una versione 2019 elegante e saporita di frutta e agrumi, come aromi protagonisti, accompagnati da tocchi floreali ed erbe aromatiche; il sorso ha buona sapidità e aderenza centrale, e scorre succoso fino alla chiusura pepata e agrumata.

(ns)

Copyright © 2000/2024