Riecine, Docg Chianti Classico 2019

Riecine è ormai una cantina capace di imporsi come una delle migliori espressioni della sottozona di Gaiole in Chianti, dove la qualità e il senso di un territorio sono decisamente di casa. E la cifra stilistica dei suoi vini, specie in tempi recenti, ha assunto tratti così limpidi e distintivi da fungere da modello. Abbiamo assaggiato sia la Riserva 2018 che il Chianti Classico 2019. Sono entrambi due grandi vini, ma il secondo ci è parso dotato di un pizzico di personalità in più, data da un’annata che si prospetta di altissimo livello. I suoi profumi sono scintillanti, delicatamente fruttati e slanciati, ad introdurre un gusto armonioso, agile e dal carattere deciso.

