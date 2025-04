Riecine, Docg Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Vigna Gittori 2021

La Gran Selezione Vigna Gittori 2021 di Riecine profuma di frutti rossi sotto spirito, fiori e spezie. In bocca il sorso è ben profilato, dai tannini fitti e dalla solida persistenza armonica, chiudendosi in un finale intenso, rinfrescato da rimandi balsamici. Saldamente tra le realtà di riferimento dell’Unità Geografica Aggiuntiva di Gaiole in Chianti, Riecine ha vissuto molte vicende. Protagonista della fase attuale è Alessandro Campatelli, già direttore dell’azienda dal 2015 ed enologo dal 2016, che ne è divenuto proprietario a tutti gli effetti dallo scorso luglio, rilevandone le quote tramite un leveraged buyout, rimanendo nel solco di una confortante continuità qualitativa.

