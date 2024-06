Riecine, Docg Chianti Classico Gran Selezione Vigna Gittori 2020

“Gittori” è un vigneto di 3,5 ettari a 460 metri sul livello del mare in possesso della menzione “Vigna”. In affitto da 25 anni, finalmente, verrebbe da dire, viene acquisito nel 2019 da Riecine, una delle cantine più intriganti della denominazione del Gallo Nero, che lo “promuove”, e siamo all’oggi, nel luogo di nascita della propria Gran Selezione, ulteriormente valorizzata dall’imminente introduzione dell’Uga “Gaiole” in etichetta. La versione 2020 è vino di bella raffinatezza e chiara impronta gaiolese, che possiede naso arioso di piccoli frutti rossi e fiori, accanto a qualche tocco affumicato e di pietra focaia. In bocca il sorso è agile e articolato, sapido e ben contrastato.

(fp)

