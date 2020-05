Rimettere l’uomo al centro, e la terra al centro dell’uomo: il “Rinascimento Verde” di Fontanafredda

A WineNews la visione di Oscar Farinetti: “dopo le epidemie del 300 l’Italia ha vissuto il suo Rinascimento prendendo il meglio delle energie e delle risorse che aveva. Dobbiamo farlo anche noi oggi, facendo un passo in più. In futuro vincerà il vino che più sicuro e pulito. E quello italiano è già il migliore del mondo. La crisi? Oggi dobbiamo sopravvivere, e finchè non arriveranno i sostegni e soprattutto il vaccino, sarà dura. Poi, però, credo in una grande ripartenza”.

Copyright © 2000/2020