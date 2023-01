Rimettersi in forma dopo le Feste con i consigli, a WineNews, del nutrizionista Giorgio Calabrese

Dopo le Feste ed i piaceri del palato che ci siamo “regalati” a tavola, come sempre WineNews chiede consiglio per rimettersi in forma al più importante nutrizionista italiano: il professor Giorgio Calabrese. Che ci indica anche i cibi da mettere in dispensa per aiutarci ad affrontare i prossimi mesi invernali, il ruolo del vino nella sua “ricetta della salute”, e, ribadendo l’importanza dell’educazione alimentare dei più piccoli, suggerisce la sana e corretta alimentazione dei bambini per affrontare al meglio il rientro a scuola (credit: G. Mariottini).

