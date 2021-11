Ristorante Augurio - Trento

Il ristorante Augurio si trova nel centro di Trento ed è animato dai fratelli Luca, Mattia e Samuele Augurio, che hanno aperto il loro locale nel 2020. La cucina parte dal territorio, rielaborato con tocchi innovativi mai esacerbati, e da una selezione accurata delle materie, con la micro-serra intelligente che permette di coltivare germogli, erbe e verdure sempre fresche in qualsiasi periodo dell’anno. Costante il dialogo con la cantina, che trova nel “percorso degustazione”, il suo incrocio perfetto. Se il menu reinterpreta ricette e ingredienti locali come il salmerino alpino, la trota bianca, l'uovo morbido di montagna, la scottona Rendena, la cucina dell’Augurio non può essere etichettata come tipica: forti le contaminazioni provenienti da altre regioni del Bel Paese, a cui si aggiunge anche qualche eco internazionale.

LA TOP 5 DELL'“AUGURIO”

1. Albino Armani, Trento Dosaggio Zero Clè 2016 - € 45,00

Fragrante e teso questo Dosaggio Zero da un’annata di alto lignaggio

2. Methius, Trento Brut 2016 - € 65,00

Una delle etichette più rappresentative della spumantistica trentina

3. Altemasi, Trento Brut 2013 - € 59,00

Sempre intenso e appagante lo spumante di casa Altemasi

4. Ferrari, Trento Brut Riserva Lunelli 2010 - € 75,00

Solido punto di riferimento per chi è alla ricerca del meglio delle bollicine italiane

5. Francesco Poli, Trentino Vino Santo Nobles 2005 - € 57,00

Seducente e intrigante questo vino antico e raro

Copyright © 2000/2021