Ristorante: Fresco Sempione

Dopo il flagship in Via Dante, continua a Milano l’espansione della Trattoria Pizzeria dal cuore campano e dall’animo cosmopolita. È da poco aperto il Nuovo Fresco in Corso Sempione. I milanesi adesso avranno una location in più dove gustare la pizza premiata dalla stampa specializzata, ma anche i grandi classici che hanno reso celebre Fresco, a cominciare dagli spaghetti alla Nerano o gli ziti allo scarpariello. Amore, cultura e cura per il buon cibo, per i clienti, per un “bel mangiare”, con una costante e attenta ricerca dell’eccellenza gastronomica e stilistica. Un nuovo modo di vedere e vivere la tipica trattoria-pizzeria di una volta, proiettandola prepotentemente verso il futuro. E dopo l’exploit in grande stile dello store di Via Dante, con il secondo opening di Milano di Corso Sempione, continua l’ascesa del Gruppo Fresco, che raggiunge con orgoglio quota 12. Un numero simbolico destinato a crescere, in Italia e nel Mondo, nel nome della tradizione e delle materie prime di altissima qualità.

