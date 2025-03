Ristorante Mamma Mia - Roma

Dalla Chianina a tutte le più pregiate carni internazionali, come la carne di manzo Galiziana, la Black Angus degli Stati Uniti, l’Original Japan Wagyu Beef e la Frisona Rossa Polacca: non manca nulla nell’assortita proposta di carne del ristorante Mamma Mia, che si trova tra i Parioli e il Pinciano a Roma: qui la brace fa la differenza e la qualità indiscussa delle carni campeggia negli antipasti e nei secondi piatti. Accanto alla carne, il menu offre una articolata proposta di primi piatti, dove si segnalano il risotto alla milanese e la cacio e pepe. Tra i dessert, da non perdere il “Pistacchiamisù” al pistacchio di Bronte, con arancia candita salsa al caffè e croccante di fave di cacao Valrhona. Molto assortita e selezionata la carta dei vini: infatti il patron del Mamma Mia, Daniele Agosti, è un grande appassionato del buon bere e delle bollicine in particolare, con gli Champagne in prima fila, tanto che il ristorante è stato insignito del titolo di “Krug Ambassade” dalla Maison Krug.

(cristina latessa)

Copyright © 2000/2025