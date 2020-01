È firmata Graziano Prest senz’altro una delle migliori tavole di Cortina, ai piedi delle Tofane. Il Ristorante Tivoli propone un menù che tiene in gran considerazione le materie prime del territorio: i fagioli di Lamon, funghi del Cadore, l'agnello dell’Alpago, lumache e rane del torrente Boite, utilizzando anche il pesce fresco che giunge quotidianamente dai vicini mercati ittici di Venezia e Chioggia. Il ristorante si contraddistingue per una proposta culinaria elegante ed estrosa, capace di sorprendere anche i palati più raffinati. Una cucina di montagna, orientata alle eccellenze, sofisticata e concreta, tradizionale e aggiornata. I piatti vivono di equilibri non semplici, che caratterizzano e conquistano. Una via personale, quella proposta da Prest, fatto di piatti, accurati e ispirati, i cui punti fermi restano le materie prime eccellenti, il carattere sofisticato e mai artificioso dei suoi piatti e un servizio di sala impeccabile, generoso e affabile, condito da una cantina ricca e articolata.

