“Ristorazione in ginocchio, a rischio un sistema economico ed identitario dell’Italia”

A WineNews, Aldo Cursano, vice presidente Fipe: “sono tante piccole imprese di famiglia che vivono di lavoro. Senza aiuti ora muoriamo. Le risorse per la liquidità e la Cassa Integrazione servono oggi, ora, subito, non fra tre mesi. Ma non arrivano, ed è per questo che ci sentiamo traditi dallo Stato e dalle banche. Sulla riapertura a questo punto non conta solo il quando, ma il come. Perchè se si mettono in piedi protocolli che vanno bene per le grandi imprese, tutte quelle piccole non reggeranno, anche dal punto di vista dei costi”.

Copyright © 2000/2020