Rivington - Milano

Rivington, il primo ristorante di ispirazione newyorkese all’interno dell’Hyatt Centric Milan Centrale (l’hotel che strizza l’occhio alla moda e al design con una delle viste più mozzafiato su Milano), continua nella sua celebrazione della tradizione americana con un menù autunnale dolce e salato, con i migliori prodotti stagionali, studiato ad hoc dallo Chef Guglielmo Giudice. Per chi è alla ricerca di un angolo d’America con anima italiana, dal 20 al 25 Novembre ci saranno i piatti tipici del Giorno del Ringraziamento, in perfetto stile a stelle e strisce. Il menù per il Thanksgiving comprende: il “Petto d’anatra affumicato” cornbread, mela grigliata, melograno e salsa tzatziki, la “Vellutata” di zucca e riso nero tostato, fave di cacao, crudo di gambero blu, guanciale e yogurt al lime. Immancabile il “Tacchino Ripieno” alle castagne, paté di fegatini, salsa gravy ai mirtilli e crema di jacket potatoes tartufata. E per finire, un grande classico l’“Upside Down Cheesecake”, realizzata con zucca e amaretto.

