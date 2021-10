Roberta Garibaldi: “nell’estate 2021 performance dell’enoturismo in crescita, grande dinamismo”

A WineNews la curatrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico, di cui si è parlato anche oggi a Milano nella presentazione di Vinitaly Special Edition, dal 17 al 19 ottobre a Verona: “si va verso una pluralità di esperienze, dalle cene in vigna al wine trekking. Il viaggiatore contemporaneo va alla ricerca del valore culturale del vino, tra prodotto, terroir e persone. Il 73% degli italiani vede l’enoturismo come opportunità di arricchimento culturale: è un approccio che porta tutta la filiera ad innovarsi per incontrare i nuovi trend, come il “Never Ending Food Tourism”.

