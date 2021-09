Rocca delle Macìe, Docg Chianti Classico Gran Selezione Lo Chiamavano Trinità 2016

Sono stati da poco festeggiati i cinquanta anni dalla prima uscita del film “Lo Chiamavano Trinità”, una parodia nella parodia del western all’italiana che fece epoca, diventando poi un vero e proprio cult-movie. E questa celebrazione ha avuto il suo fulcro a Rocca delle Macìe, che, per chi non lo sapesse, è l’azienda fondata da Italo Zingarelli, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, che lanciò, per l’appunto, la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Uomo poliedrico con la passione per il vino e padre di Sergio, Sandra e Fabio, oggi alla guida della cantina chiantigiana, 206 ettari a vigneto per una produzione di 2.700.000 bottiglie. A coronare questa festa la “Galleria Trinità” - con i cimeli dei set e non solo, che rimarrà aperta a Rocca delle Macìe, prima “movie destination” tra le colline di Castellina in Chianti - e un vino prodotto solo in 1970 (come l’anno dell’uscita del film) Magnum, che porta il nome “Lo Chiamavano Trinità”. Ottenuto dal Sangiovese allevato nelle tenute Le Macìe e Sant’Alfonso, le prime ad essere acquistate nel 1973 da Italo Zingarelli, è un Chianti Classico Gran Selezione 2016, che porta con sé tutte le buone sensazioni di un’annata particolarmente significativa per il Gallo Nero. I suoi profumi muovono da un rigoglioso fruttato verso cenni speziati e affumicati, ad anticipare una bocca succosa, dolce e ritmata da una presente e vivace fragranza acida.

