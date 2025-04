Rocca delle Macìe, Docg Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2021

Il vino che l’azienda ritiene “la massima espressione di Rocca delle Macìe”, è il risultato di un progetto di ricostituzione dei vigneti della Tenuta Le Macìe iniziato nel 2000. La Gran Selezione Sergio Zingarelli proviene dai 3 ettari del vigneto Le Terrazze, vigna ricca si scheletro a circa 335 metri di altezza. Dopo 30 giorni di macerazione post-fermentativa, 16 mesi in botti di rovere francese e 20 in bottiglia, la versione 2021 risulta fitta e autunnale nelle sue sfumature aromatiche: prugna in confettura, arancia rossa, note ematiche e di sottobosco umido, in bocca è deciso e centrale, con sapidità iodata e speziature intense, che scivolano su freschezza agrumata.

(ns)

