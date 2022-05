Rocca delle Macìe, Docg Chianti Classico Gran Selezione Tenuta di Fizzano 2019

La storia di “Le Macìe” nasce dal cinema e da un sogno di appena due ettari di vigna, parte di un’ampia proprietà a Castellina in Chianti. Italo Zingarelli ha fondato l’azienda nel 1973 e i figli in 40 anni l’hanno trasformata in un brand solido, che oggi conta su 200 ettari di vigneto - suddivisi fra le tenute in Chianti Classico e Maremma - uliveti e una ricca offerta di ospitalità e cultura. Dalla Tenuta di Fizzano proviene questa etichetta, che anticipava l’idea di Gran Selezione poi approvata dal Consorzio. Dall’annata 2019 estrae note di caramella di ribes rossi e viola, tocchi agrumati e di lavanda, che si imprimono delicatamente in bocca, in un sorso sapido e persistente.

(ns)

Copyright © 2000/2022