Rocca delle Macìe, Docg Chianti Classico Tenuta Sant'Alfonso 2018

Nasce dall’omonima tenuta che fa parte dell’azienda di proprietà della famiglia Zingarelli, il Chianti Classico Tenuta Sant’Alfonso, un vino che può essere preso ad esempio per il meditato cambio di indirizzo stilistico di Rocca delle Macìe, 206 ettari a vigneto per 2.700.000 bottiglie complessive, che sta facendo nascere vini ancora più accurati sul piano tecnico, dal buon legame con il proprio territorio d’origine, nonché più decisi sul piano della personalità. La versione 2018 mette insieme uno spettro olfattivo di piccoli frutti rossi fragranti e accenti speziati a fare come da contrappunto. In bocca, la silhouette del vino è sottile, tonica e di sapidità continua.

