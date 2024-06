Rocca di Castagnoli, Docg Chianti Classico Capraia Riserva 2021

La famiglia Calì ha origini siciliane, ma ha iniziato la sua avventura enoica in Toscana, nel Chianti Classico, dove nel 1981 ha comprato Rocca di Castagnoli, azienda storica della denominazione,. Forti dell’esperienza maturata, i Calì decidono di tornare alle radici, acquisendo nel 2004 Tenuta Graffetta, nella valle del Barocco fra Noto e Modica. Poco dopo, nel 2005, arriva l’investimento a Magliano di Maremma, con Poggio Maestrino: prende forma Tenute Calì. L’antica fortezza di Rocca di Castagnoli si trova a Gaiole in Chianti, una proprietà che si estende su 850 ettari, 92 dei quali dedicati all’uva, Sangiovese in prevalenza, coltivati sul tipico suolo ricco di galestro ed alberese. Qualche chilometro più a ovest, a Castellina in Chianti, sorgono invece i terreni dedicati alla Selezione Capraia: sono suoli tufacei e argillosi, posti in un contesto più caldo e ventilato. L’azienda ormai da decenni tiene separata la produzione di vino dalle due zone, conscia della profonda influenza che i due contesti esercitano sui grappoli e la conseguente produzione, quindi, di vini diversi. Da qui si ricavano un rosato, il Chianti Classico Annata, la Gran Selezione Effe 55 e la Riserva. La versione 2021 ha intensità e polpa da vendere: ciliegia e frutti di bosco, fiori di acacia e biancospino, una punta di vernice anticipano un sorso pieno e materico, dall’aderenza avvolgente e sapida e dal lungo finale floreale.

(ns)

