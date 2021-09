Rocca Sveva, Doc Soave Castelcerino 2020

Ottenuto dal Cru omonimo, il Castelcerino 2020 a marchio Rocca Sveva profuma di mela e fiori di acacia. In bocca, è vino dal sorso piacevolmente fragrante e sapido, con il finale segnato da una netta nota di mandorla fresca. Realtà storica all'avanguardia, la Cantina di Soave vede gli albori della sua attività a fine Ottocento, precisamente nel 1898. Oggi, le vigne sono dislocate in diversi areali e in altrettante denominazioni venete di prestigio, con occhio di riguardo verso il Soave, e il parco vigneto raggiunge complessivamente i 6.000 ettari di superficie coltivata, per una produzione in termini di bottiglie certamente non trascurabile: siamo su una media di 40.000.000 all’anno.

