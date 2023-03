Rocca Sveva, Docg Amarone della Valpolicella Riserva 2017

Realtà storica e dal presente significativo, la Cantina di Soave vede gli albori della sua attività a fine Ottocento, precisamente nel 1898. Oggi, le vigne sono dislocate in diversi areali e in altrettante denominazioni venete di prestigio, con un parco vigneto complessivo che raggiunge i 6.000 ettari di superficie coltivata, per una produzione in termini di bottiglie certamente non trascurabile: siamo su una media di 80.000.000 all’anno, e un conseguente portafoglio etichette assai vasto. Le terre e le cantine spaziano dunque dal Garda e, naturalmente, comprendono il Soave, ma nella produzione aziendale c’è spazio anche per il Lessini e per la produzione ad Indicazione Geografica Tipica nonché, per la Valpolicella a recitare il ruolo di protagonista sul fronte rossista. Si tratta dunque di una realtà produttiva non certo dai numeri confidenziali che, tuttavia, ha dimostrato di saper conciliare quantità e qualità con confortante costanza qualitativa, conquistando svariati mercati internazionali. L’Amarone della Valpolicella Riserva 2017 a marchio Rocca Sveva, che raccoglie il meglio della produzione della cantina con sede a Soave, svela un bagaglio aromatico contraddistinto dalle note di ciliegia, frutti di bosco, cioccolato e sottobosco. In bocca, il sorso è potente, dall’articolazione tannica morbida e ben profilata, che ritrova in un finale avvolgente e denso rimandi fruttati e tocchi balsamici.

