Rosset Terroir, Dop Vallée d’Aoste Chambave Muscat 2022

La cantina Rosset Terroir è realtà produttiva valdostana - dedita anche alla coltivazione di lamponi, artemisia e zafferano - fondata nel 2001 nel comprensorio di Quart, non lontano da Aosta. La famiglia Rosset, con Nicola Rosset noto imprenditore dai successi internazionali nel settore dei liquori e dei distillati, ha impiantato i primi 3 ettari di vigneti in località Senin di Saint-Christophe e poi ha allargato il suo patrimonio viticolo nel corso degli anni. La svolta, però, è arrivata nel 2017 con l’acquisto di alcuni ettari a vigneto a Villeneuve, posti ad oltre 900 metri sul livello del mare. Oggi l’azienda, che realizza vini dallo stile sobriamente moderno e di fattura impeccabile è uno dei punti di riferimento della Val d’Aosta enoica e conta su un’estensione complessiva di 13 ettari a vigneto, coltivati sia con varietà locali di antica coltivazione sia internazionali quali Petite Arvine, Moscato Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Syrah, Cornalin, Nebbiolo, Pinot Nero e Petit Rouge e che producono 50.000 bottiglie. Lo Chambave Muscat 2022 è un Moscato bianco in purezza, ottenuto da una lavorazione totalmente in anfora, con una macerazione a contatto con le bucce della durata di 6 mesi. I suoi profumi rimandano alla pesca, al timo e alla salvia, con tocchi leggermente mentolati. In bocca il sorso è fragrante, dallo sviluppo continuo e dal finale in crescendo che torna fruttato e mentolato.

