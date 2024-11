Rotari, Doc Trento Brut Blanc de Blancs Flavio Riserva 2015

Profumi ampi e sfaccettati per il Brut Flavio Riserva 2015 - fermentato in parte in acciaio e in parte in barrique con sosta sui lieviti di 60 mesi -, dalle note agrumate di cedro e lime, di fiori di gardenia, salvia, albicocca e frutta secca. La bocca è fragrante, con l’effervescenza ben giocata, ad accompagnare il sorso sapido in un finale lungo e articolato dai ritorni agrumati. Punta di diamante del Gruppo Mezzacorona top player cooperativo del Trentino enoico, la Cantina Rotari è una delle più significative strutture per la produzione di Metodo Classico presenti in Trentino. Una cantina di moderna concezione, dove riposano mediamente oltre 10 milioni di bottiglie di Trentodoc.

