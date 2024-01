Rotari, Doc Trento Brut Blanc de Blancs Flavio Riserva 2015

Ottenuto da sole uve Chardonnay, il Flavio fermenta in parte in acciaio e in parte in barrique. La rifermentazione in bottiglia, invece, prevede un lungo riposo sui lieviti di ben 60 mesi. Questa Riserva 2015 profuma di miele, frutta bianca matura, fiori appassiti, lievito, e tocchi affumicati. In bocca il sorso è cremoso, pur non mancando di fragranza acida e carbonica ben dosata, terminando con un finale ricco e intenso dai ritorni fruttati. Punta di diamante del Gruppo Mezzacorona, top player cooperativo del Trentino enoico e dell’Italia tutta, la Cantina Rotari è una delle più significative strutture per la produzione di Metodo Classico presenti nella Regione alpina.

(fp)

Copyright © 2000/2024