Rotari, Doc Trento Brut Flavio Riserva 2012

ll nome di questo Metodo Classico richiama il titolo onorifico di “Flavio” assunto dal re Rotari, per ricordare il prestigio imperiale romano e bizantino. In questo senso, il Rotari Flavio rappresenta l’espressione più alta della spumantistica di questa realtà produttiva, che fa parte della galassia Mezzacorona. Fermentato in parte in acciaio e in parte in barrique, dove affina per 5 mesi, rifermenta in bottiglia per 5 anni. La versione 2012 profuma di lievito, di nocciola e di mela matura, con leggeri rimandi a toni affumicati e speziati. In bocca, il sorso è pieno e ampio, lo sviluppo ben bilanciato e avvolgente e il finale ricco, con ritorni fruttati e di cioccolato.

Copyright © 2000/2020