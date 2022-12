Rotari, Doc Trento Brut Flavio Riserva 2014

Il nome del Metodo Classico trentino della cantina Rotari richiama il titolo onorifico di “Flavio” assunto dal re Rotari, per ricordare il prestigio imperiale romano e bizantino. In questo senso, il Rotari Flavio rappresenta l’espressione più alta della spumantistica di questa realtà produttiva, che fa parte della galassia Mezzacorona, il gigante trentino della cooperazione vitivinicola. Un colosso con numeri importanti (2.800 ettari a vigneto per 48.000.000 bottiglie) che opera anche in Sicilia (con Feudo Arancio), offrendo una base qualitativa solida sempre costante e diffusa su tutti i suoi prodotti, realizzando vini di facile approccio, enologicamente perfetti, e che fanno da traino a singolari e significative micro-produzioni, assolutamente encomiabili, come in questo caso. Ottenuto da sole uve Chardonnay, il Flavio fermenta in parte in acciaio e in parte in barrique. La rifermentazione in bottiglia, invece, prevede un lungo riposo sui lieviti di ben 60 mesi. Questa Riserva 2014 non nasconde i tipici profumi di una bollicina di buona evoluzione, incrociando sensazioni di miele, frutta bianca matura, fiori appassiti, lievito, pan-brioche e un tocco leggermente affumicato a fare da rifinitura. In bocca, il sorso è soprattutto morbido e cremoso, pur non mancando di fragranza acida e carbonica ben dosata, che ne dinamizza il ritmo complessivo del suo sviluppo e ne prolunga il finale ricco e intenso dai ritorni fruttati. Punta di diamante del Gruppo Mezzacorona top player cooperativo del Trentino enoico e dell’Italia tutta, la Cantina Rotari è una delle più significative strutture per la produzione di Metodo Classico presenti nella Regione alpina. Una cantina di moderna concezione, dove riposano mediamente oltre 10 milioni di bottiglie di Trentodoc. Il suo tetto “a onda” evoca il susseguirsi dei vigneti coltivati a pergola trentina, allevati praticamente nel cuore delle Dolomiti. Ben articolata la gamma degli spumanti della Maison, divisa in due linee principali - alla base della piramide qualitativa la linea “Rotari” (Brut, Brut Rosé) ed in posizione intermedia la linea “Alperegis” (Brut, Extra Brut, Rosé, Pas Dosé) - più le Cuvée speciali “Cuvée 28” a base di sole uve Chardonnay e “Rotari 40”, edizione limitata nata nel 2017 per festeggiare i 40 anni dell’azienda ed uscita con le versioni Rotari 40 anni Prima Edizione (Brut Riserva Millesimato 2011) e Rotari 40 Seconda Edizione (Brut Riserva Millesimato 2013), a cui si aggiunge all’apice della gerarchia di qualità di Rotari il “Flavio”, prodotto da sole uve Chardonnay e affinato sui lieviti per cinque anni.

