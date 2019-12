Rotari, Doc Trento Extra Brut AlpeRegis 2013

Punta di diamante del Gruppo Mezzacorona, top player enoico e vero e proprio gigante cooperativo del Trentino, la Cantina Rotari è una delle più significative strutture per la produzione di Metodo Classico dell’areale, ormai identificabile come una delle zone più vocate per le bollicine. Lo Chardonnay AlpeRegis rappresenta l’essenza più raffinata della produzione spumantistica della Maison. Ottenuto dopo 60 mesi sui lieviti, l’Extra Brut 2013 possiede profumi definiti di nocciola e frutta secca, accompagnati da sentori di mela e lievito. Al gusto è invitante e tendenzialmente morbido e avvolgente, di buona fragranza e dalla carbonica puntuale e non priva di finezza.

