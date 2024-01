Roveré della Luna, Doc Trento Extra Brut Vervé Riserva 2016

Ottenuto da un uvaggio a base di Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Bianco, il Vervé Riserva 2016 è in parte fermentato in barrique, rifermentando successivamente in bottiglia per oltre 60 mesi. Al naso si susseguono aromi di fiori bianchi, frutta esotica fresca, miele e lieviti, con tocchi affumicati e speziati. In bocca il sorso è tendenzialmente ricco e cremoso, dalla carbonica ben dosata e dal finale fragrante ed intenso su ritorni fruttati e speziati. La Cantina Roveré della Luna nasce nel 1953 come cantina sociale, ed oggi raccoglie 300 soci conferitori, che coltivano 430 ettari a vigneto, dislocati ad altezze variabili sulla superficie del mare che vanno dai 200 ai 950 metri.

(fp)

Copyright © 2000/2024