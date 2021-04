Rubinelli Vajol, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2013

L’azienda della famiglia Rubinelli si trova nel cuore della Valpolicella classica e precisamente nella Conca di Vajol, una piccola depressione fra San Pietro in Cariano e San Floriano, caratterizzata nei suoi terreni da una forte presenza calcarea. I Vigneti, nella parte dove i ceppi arrivano anche ad 80 anni di età, sono condotti utilizzando forme di allevamento tradizionali come la pergola veronese, mentre gli impianti più recenti sono allevati a Guyot. Gli ettari vitati sono 10 e fanno da cornice alla cantina, dispiegandosi negli appezzamenti di Campo Sant’Anna, Senter, Canala, Pera, Robinara, Pian, Quartarol, Binele, Sotobagatin, Marognete, Canne, Campo del Colonel e Marogne Longhe, per una produzione di 70.000 bottiglie. La cifra stilistica aziendale, che guarda ad un modello leggiadro per le proprie etichette, è dettata dalla tradizione con le maturazioni, molto lunghe, in legno grande, 30 e 50 ettolitri, a suggellare il classico appassimento delle uve, protagonista assoluto dei vini dell’areale. L'Amarone 2013 ricalca appieno la filosofia aziendale, che ricerca più la finezza e la bevibilità che la concentrazione e la potenza, esprimendo un bagaglio aromatico di piccoli frutti rossi, rose, timo ed altre erbe aromatiche, ad anticipare una progressione gustativa dal bel frutto succoso e sapido, che si distende con dinamismo e tonicità grazie all’apporto ben bilanciato dall'acidità.

