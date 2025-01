Ruggeri, Docg Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut 2023

La cantina Ruggeri, fondata nel 1950 a Valdobbiadene, nel 2017 è entrata a far parte del gruppo tedesco Rotkäppchen-Mumm ed oggi l’azienda conta su 28 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 1.700.000 bottiglie, acquistando le uve anche da un centinaio di conferitori di provata affidabilità qualitativa, che coltivano loro vigneti tra Valdobbiadene e Cartizze, in frazioni storiche come San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Saccol. Il Valdobbiadene di Cartizze 2023 profuma di frutta e fiori gialli, con qualche cenno di erbe aromatiche. In bocca il sorso è dolce e continuo nella sua fragranza, fino ad un finale persistente e di nuovo sui fiori e i frutti.

(fp)

Copyright © 2000/2025