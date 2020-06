Sabellico: tecnologia e social ci hanno tenuto in contatto con produttori e lettori

Così come in cantina e in vigna, il lavoro dei degustatori, nonostante il lockdown, è andato avanti spedito. E, come racconta a WineNews Marco Sabellico, curatore della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, “l’1 settembre manderemo in stampa la nuova edizione. In questi mesi abbiamo imparato ad usare tecnologia e social, restando in contatto con i produttori e con chi ci legge. Speriamo che sia stata una parentesi, ma qualcosa resterà: compreremo più vino online, viaggeremo meno per fare riunioni, avremo un approccio migliore al cibo. Ma continueremo ad andare per cantine ed eventi, come abbiamo già ripreso a fare”.

