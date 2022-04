Sala Nobel Eataly, Ristocinema - Milano

Torna alla sua piena attività, dopo la forzosa chiusura pandemica, la Sala Nobel, la prima sala cinema- ristorante d’Italia ospitata da Anteo Palazzo del Cinema e curata da Eataly Milano Smeraldo. Nata nel 2017 dalla partnership delle due realtà milanesi, la Sala Nobel è un format innovativo di intrattenimento che sposa il piacere del cinema con quello del cibo di qualità, espresso dalla cucina di Eataly. Dai mondeghili alla milanese con salsa tartara, al flan di carciofi con crema di Parmigiano Reggiano e castagne, passando per il pecorino semistagionato Il Fiorino, fino all’intramontabile risotto alla milanese, tutto è pensato per una degustazione di assoluta eccellenza. I tempi del pranzo e della cena (ma è possibile anche consumare l’aperitivo “AperEataly”) sono scanditi dalle proiezioni e il personale di servizio lavora nel rispetto della visione, mentre la funzionalità delle poltrone consente di mangiare comodamente guardando il film. Non mancano, poi, proposte vegetariane e vini, birre e bibite dalla Carta Bere di Eataly.

