Salvatore Tamburello, Doc Sicilia Catarratto 797 N 2019

La cantina di Salvatore Tamburello conta su 24 ettari a vigneto e si trova nella parte occidentale dell’isola, nei pressi di Poggioreale in provincia di Trapani. Qui sono coltivate varietà, sia a bacca rossa che bianca, rigorosamente locali dal Nero d'Avola al Grillo, dal Catarratto al Trebbiano, che costituiscono la materia prima di vini affinati esclusivamente in acciaio. Si tratta di una realtà a carattere familiare, dove l’artigianalità è protagonista assoluta, e decisamente giovane che ha cominciato a vinificare nel 2014, uscendo con le sue prime etichette (contraddistinte dal numero delle particelle catastali su cui insistono i vigneti) sul mercato l’anno successivo. Il potenziale produttivo a pieno regime si attesta sulle 90.000 bottiglie, ma, al momento buona parte delle uve prodotte vengono ancora conferite a cantine di zona. Tre le etichette bio, 4 quelle non filtrate (che richiedono sempre un po' di tempo per svelarsi appieno), fra cui questo Catarratto che proviene dalla Valle del Belice. La 2019 davvero ben riuscita, come tridimensionale: polposo ma scorrevole, bilanciato in sapidità e freschezza alla morbidezza, e intensamente profumato: di rosa, arancia amara, camomilla, melone bianco e melissa.

